Expocasa, Design Call: una "gara" per i creativi under35 per presentare arredo e complementi

“Design call” è il primo contest rivolto a giovani designer ideato da GL events Italia in occasione della 61ª edizione di Expocasa, una delle principali fiere italiane dedicate al mondo dell'arredamento, dove il design svolge un ruolo fondamentale, per la sua capacità di creare atmosfere uniche. Quest’anno, una delle novità del salone è l’invito ai designer under 35 a presentare le proprie proposte di arredo o complemento, già commercializzate o prototipi, che seguano i criteri di accessibilità, sostenibilità, territorialità, innovazione e funzionalità. Dieci oggetti saranno infatti selezionati per essere esposti nei giorni della manifestazione, all’Oval Lingotto di Torino dal 28 settembre al 6 ottobre. Tutti i progetti candidati ritenuti pertinenti saranno pubblicati sul sito della fiera.

«In un settore in continua evoluzione come quello dell’arredamento, il design permette di esplorare e interpretare nuove tendenze – commenta Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia –. I giovani, in particolare, spesso più inclini a pensare fuori dagli schemi, portano nuove idee e soluzioni creative. Da qui il contest, che da una parte animerà il Salone con l’energia dei giovani designer e dall’altra offrirà loro una vetrina privilegiata per incontrare gli oltre 40.000 visitatori, compresi professionisti e potenziali partner commerciali».

Le candidature sono aperte esclusivamente online, compilando il form disponibile su www.expocasa.it dal 15 luglio al 2 settembre 2024. I progetti devono essere presentati da un progettista singolo under 35 o da un gruppo con almeno un membro under 35. Le proposte saranno valutate da una commissione composta da esperti selezionati fra i migliori istituti di formazione del Design, associazioni di categoria, enti pubblici. Tra loro: IED, IAAD, ADI, AIPI, CPD.

Il design è un processo dinamico orientato a migliorare il modo in cui viviamo e interagiamo con il mondo, rendendo la vita più facile, piacevole e sostenibile. Come tale è il fulcro di Expocasa, che individua in 5 parole chiave i criteri di valutazione del contest:

Accessibilità: perché GL events Italia è da sempre impegnata su questo tema, con particolare attenzione al design inclusivo, protagonista di Expocasa. Un approccio che mira a garantire spazi, prodotti e servizi utilizzabili da tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche, cognitive o sensoriali. Una sfida che può portare a soluzioni creative che migliorano l'usabilità per tutti.

Sostenibilità: perché il design è chiamato a privilegiare l'uso di materiali sostenibili e a sviluppare prodotti che consumino meno risorse ed energia, anche in termini di durabilità e smaltimento, riducendo l'impatto ambientale. Questo contribuisce a un mondo più eco-compatibile, a creare ambienti più sani per chi li vive ed è fonte di ispirazione per le generazioni future.

Territorialità: perché a dieci anni dal riconoscimento di Torino Creative City UNESCO, Expocasa vuole valorizzare la connessione fra progetto o progettista con Torino e il Piemonte, che può trovare espressione nella storia del progettista, nella scelta dei materiali, nel luogo di realizzazione, nelle tecniche produttive, nel concept, nella forma grafica/visiva.

Innovazione: perché migliorare la qualità dell’abitare è il filo conduttore delle proposte di Expocasa, che possono tradursi nel valore estetico, nella funzionalità, nei materiali, nelle modalità di produzione, nella sostenibilità e nell'accessibilità, in un processo creativo che non riguarda solo l'invenzione di qualcosa di nuovo, ma può includere l'evoluzione di ciò che già esiste.

Funzionalità: perché da 61 anni Expocasa promuove il “design di prodotto”, che aiuta l’utente nella vita di tutti i giorni. Un design che mette al centro l’utilizzo degli spazi, per migliorare l'efficienza e la praticità.

Il contest si inserisce nella 61ª edizione di una Salone imperdibile per il grande pubblico e irrinunciabile per architetti, interior designer e professionisti. Anche nell’edizione 2024 Expocasa sarà la vetrina in cui scoprire e acquistare soluzioni di qualità per tutti gli ambienti, usufruire di supporto tecnico per informazioni e consulenza.

Expocasa sarà dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 21.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 21.00 all’Oval Lingotto di Torino (via Giacomo Matté Trucco, 70).