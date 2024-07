Asl To5, in arrivo nuovi ascensori per il distretto di Moncalieri

Da martedì 16 luglio, primo giorno di apertura del Distretto dopo il fine settimana e la festa patronale del Beato Bernardo a Moncalieri, uno degli ascensori del Distretto dell'Asl To5 non sarà funzionante e per accedere ai piani superiori l’utenza dovrà utilizzare il montalettighe.

Dal 22 agosto stop a entrambi gli ascensori

Dal 22 agosto al 1° settembre entrambi gli ascensori non saranno funzionanti e gli utenti dovranno accedere al Distretto attraverso il terzo ascensore, sito nell'ingresso presente a sinistra del supermercato adiacente al distretto. In questo periodo non potrà essere garantito l'accesso degli utenti in barella.

Dal 1° settembre al 30 settembre verrà rimesso in funzione il montalettighe; dal 1° ottobre al 24 novembre, il montalettighe verrò sostituito e non sarà nuovamente assicurato l’accesso per gli utenti in barella, sarà invece a disposizione sono l’ascensore piccolo.

Le scuse agli utenti da parte dell'Asl To5

“Ci scusiamo per il disagio che in questi mesi sarà arrecato agli utenti”, afferma la dott.ssa Rosetta Borghese, direttrice del distretto sanitario di Moncalieri – Nichelino. "Stiamo lavorando per ammodernare e rendere più accessibile il complesso del distretto”.