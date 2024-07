Il concerto "Fireworks for Europe - Music for peace" alla La Reggia di Venaria

Musica e pace, eccellenze internazionali insieme. L’Accademia di Sant’Uberto è stata protagonista dell’inserimento della Reggia di Venaria nel percorso musicale internazionale Fireworks for Europe – Music for peace, che si svolgerà in maniera diffusa, fra il 15 e il 20 luglio, a Verona, Graz (Austria), Venaria Reale e Urbino. L’appuntamento alla Reggia è in programma venerdì 19 luglio alle ore 21 presso il Cortile delle carrozze.

L’Accademia, rappresentata dalla partitura di Fireworks dai “corni da caccia”, sostiene l’iniziativa insieme al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e alla Fondazione CRT. Ad aprire l’evento sarà l’Equipaggio della Regia Venaria. La Réjouissance iniziale propone la sintesi di un’arte musicale che dalle fanfare di Marc-Antoine de Dampierre si è mantenuta viva sino ai nostri giorni. Nel 2020, grazie al lavoro dell’Accademia di Sant’Uberto, è stata riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO (Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo). Gli eventi di Venaria Reale e di Urbino hanno avuto il patrocinio del CNIU, Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Il concerto, mirato ai giovani musicisti, prende le mosse proprio dall’organico originale Fireworks di Händel e include altre partiture, sempre per soli fiati e percussioni.