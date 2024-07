Da Torino a Goteborg, i ragazzi di RG Ticino alla Gothia Cup 2024 grazie alla vittoria nel torneo Skf

Sono 76 le nazioni rappresentate dalle 1.915 le formazioni riunite a Göteborg per disputare le oltre 4.800 partite della Gothia Cup 2024, il torneo di calcio giovanile più grande al mondo in programma da oggi fino a sabato 20 luglio.

I ragazzi dell’RG Ticino si sono guadagnati, infatti, questa possibilità vincendo, lo scorso maggio in provincia di Torino, il torneo SKF Italia Meet the World , l’ormai tradizionale appuntamento di calcio giovanile organizzato da SKF e dedicato ad atleti con disabilità intellettiva certificata.

Inizia, quindi, per la squadra novarese, 7 giocatori e 4 membri dello staff tra allenatori, accompagnatori e fisioterapista, un’esperienza eccezionale dal punto di vista sportivo e un’occasione preziosa di crescita per i giovani giocatori che, in Svezia, avranno giornate indimenticabili fatte di novità, sfide non solo in campo, entusiasmo, condivisione e allegria che contribuiranno ad arricchire il loro percorso personale.