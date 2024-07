Cinema al Museo del Risorgimento: il film "A spasso con i fantasmi" in presenza del regista Enrico Verra

“A spasso con i fantasmi” è l’originale viaggio realizzato in una notte dallo scrittore Giuseppe Culicchia nella Torino ottocentesca. Il film, prodotto dalla Fondazione Bersezio, trae ispirazione da “I miei tempi”, libro di memorie di Vittorio Bersezio che in realtà ha come vera protagonista la città sabauda avviata a diventare prima capitale del Regno d’Italia.