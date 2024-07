Ancora violenze ed aggressioni al carcere di Torino, il Sappe: "E' ora di dire basta"

Ha quasi dell’incredibile quel che si è vissuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 20 luglio, nella Casa circondariale di Torino dove un detenuto, si era già reso protagonista nei giorni scorsi di vari disordini presso il Padiglione C dove è ristretto, si è scagliato contro i poliziotti penitenziari. Ricostruisce l’accaduto Vicente Santilli, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Verso le 13 il detenuto, che ha come fine pena l’anno 2030, ristretto presso la XII Sezione del Padiglione C, durante una videochiamata con i propri familiari è stato richiamato dal personale di Polizia perché non stava rispettando le procedure previste. Non contento, si è scagliato contro gli agenti con calci e pugni, tanto che i colleghi sono poi dovuti ricorrere alle cure del caso presso medici del Nosocomio cittadino”.

Il sindacalista torma a sollecitare urgenti provvedimenti: “La situazione sta diventando sempre più insostenibile a causa della grave carenza di poliziotti penitenziari e del crescente numero di episodi di violenza e prepotenza da parte dei detenuti nei confronti degli agenti. Auguri di pronta guarigione ai poliziotti che sono stati feriti”.

Il Segretario Generale del SAPPE Donato Capece stigmatizza i gravi episodi avvenuti nel carcere di Torino ed esprime solidarietà alle unità del Corpo coinvolte: “Con questi ulteriori gravi eventi critici, sale vertiginosamente il numero dei poliziotti coinvolti da detenuti senza remore in fatti gravi. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza a tutte le colleghe ed i colleghi della Casa circondariale di Torino: questi ultimi episodi devono far riflettere i vertici dell’Istituto e della Regione. Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri regionali, siamo in balia di questi facinorosi. Facciamo appello anche alle autorità politiche regionali e locali: in carcere non ci sono solo detenuti, ma ci operano umili servitori dello Stato che attualmente si sentono abbandonati dalle Istituzioni”.

Duro anche il commento sull'accaduto da parte dell'Osapp: "Al carcere di Torino tutto tace, gli agenti vengono “massacrati” e tutto tace, tanto per qualcuno funziona tutto, i detenuti continuano a non rientrare ma tutto funziona e tutto tace, una vergognosa quanto singolare situazione che mai a nostra memoria ricordiamo essersi verificata. Siamo giunti alla 35esima aggressione e 39 agenti feriti dall’inizio dell’anno 2024 una indecenza unica e pure tutto silente".

L’Osapp, per voce del Segretario Generale Leo Beneduci, dichiara: "Ormai la politica ci ha completamente abbandonati al punto che la stessa politica è completamente lontana dalla realtà oramai non abbiamo più parole. Il sistema penitenziario italiano è alla deriva ci appelliamo al Presidente della Repubblica Mattarella affinché dichiari lo stato di emergenza delle carceri. Speriamo che al sit-in del 22 luglio che avrà luogo davanti all’ingresso delle officine OGR il giorno in cui si insidierà il nuovo consiglio regionale del Piemonte dalle ore 10,00 alle ore 14,00, interverranno tutte le istituzioni tutte le associazioni e tutti i politici per sentire il personale che opera nell’inferno delle nostre carceri".