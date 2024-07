Asl, Fabiano Zanchi è il nuovo Direttore del Dipartimento Funzionale Continuità delle Cure Ospedale

Il Dott. Fabiano Zanchi, già Direttore della S.C. Di.P.Sa. della stessa ASL, assume ora un ruolo di grande responsabilità e importanza strategica per la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. « Le mie congratulazioni al Dott. Zanchi da parte di tutto l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino - afferma il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Ivan Bufalo - . Questa nomina non è solo un riconoscimento personale a Zanchi, ma valorizza l'intera professione infermieristica. Dimostra che gli infermieri possiedono le competenze e la leadership necessarie per guidare i sistemi sanitari ai più alti livelli di management».

Conclude il Presidente dell'OPI Torino: «Le organizzazioni del sistema sanitario sono da anni in mano agli infermieri a livelli operativi e di management intermedio. È necessario conferire loro piena autonomia direzionale attraverso l'assegnazione di incarichi di direzione non solo delle strutture semplici e complesse, ma anche dei dipartimenti e, come avviene in altre regioni più innovative, delle direzioni assistenziali e socio-sanitarie in staff strategico alla Direzione Generale».