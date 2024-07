Moncalieri festeggia Valentina Bocca, doppio oro ai Campionati italiani di Danza Sportiva

Mentre bussano ormai alle porte le Olimpiadi di Parigi, il massimo evento sportivo mondiale per ogni atleta che non sia un calciatore, aspettando di applaudire le imprese dei suoi gioielli Alessandro Miressi e Daisy Osakue ai Giochi, Moncalieri festeggia le due medaglie d'oro che una sua concittadina ha conquistato nei giorni scorsi.

Doppio successo per Valentina Bocca

Si tratta di Valentina Bocca, che ha portato a casa un doppio successo ai Campionati Italiani di Danza Sportiva svoltisi a Rimini, alla presenza di centinaia di atleti.

Già campionessa in carica, la portacolori di Moncalieri ha fatto suo dapprima il successo nella Oriental Dance Classe AS per poi ripetersi nella Oriental Show Dance Classe AS: un doppio successo per Valentina, che ha saputo mettere in mostra classe, eleganza e bellezza.