Casa Fools: a fine settembre torna il Festival delle Arti Popolari

La seconda edizione del Festival delle Arti Popolari di Torino porta in via Bava, nel cuore della movida di Vanchiglia, performance di strada, incursioni di teatro e opera lirica pop, laboratori, concerti, mostre, spettacoli circensi, giochi, per celebrare il teatro nella sua forma più popolare e libera e allo stesso tempo diffondere l’arte tra le persone. Un vero e proprio teatro a cielo aperto organizzato da Casa Fools, che promuove attività di divulgazione culturale volte a limare le disuguaglianze sociali, favorendo l’incontro, il dialogo e l’empowerment della comunità.

Il sottotitolo di questa edizione “La città che vorrei” farà da fil rouge a tutte le azioni di partecipazione attiva: attori e attrici, circensi, acrobati, musicisti e ballerini si interrogano, attraverso l’arte, sulla questione della trasformazione urbana di Torino in un’ottica di miglioramento del benessere dei suoi abitanti. Tra gli artisti coinvolti: ComiCoro di Circo Madera e Banda Cauda con le loro incursioni d’opera open air; l’Accademia Filarmonica dei Concordi, la banda dal 1787 della Città di Cuorgnè, con sm@artOpera e Opera Pop in uno spettacolo che unisce il racconto teatrale alla musica lirica, alternando momenti di narrazione e canto lirico; Wunder Tandem, il duo dall’animo disco/punk; La Spiegatrice con il piccolo teatrino itinerante di storie e origami.

Ad affiancare gli artisti di strada, artigiani, commercianti e associazioni che hanno rinnovato la loro partecipazione per consolidare l’identità culturale del quartiere, noto alle cronache per gli episodi di malamovida, rimettendo al centro la cultura e il teatro. Da anni Casa Fools, teatro indipendente codiretto da Roberta Calia, Luigi Orfeo e Stefano Sartore, lavora per ricostruire la comunità attraverso l’arte e abbattere le barriere e i pregiudizi legati a certi luoghi della cultura. Non solo attraverso una politica dei prezzi contenuta, ma anche facendo partecipare attivamente il pubblico alla vita del teatro, coinvolto fin dall’inizio nella direzione artistica tramite un’esperienza di decisione collettiva del cartellone.

Durante la giornata di sabato 28 le attività si svolgeranno al Magazzino sul Po (Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione 18), mentre domenica 29 il cuore pulsante della programmazione sarà via Bava, nel tratto compreso tra Corso Regina Margherita e via Balbo, che verrà pedonalizzata per l’occasione, oltre agli spazi interni di Casa Fools (via Bava 39).

La manifestazione è gratuita.