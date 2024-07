Stress sul luogo di lavoro: cause e come gestirlo

Uno dei problemi più rilevanti sul luogo di lavoro è senza dubbio lo stress e la sua gestione. Spesso, nelle aziende, non viene prestata sufficiente attenzione al benessere psicologico dei dipendenti.

Sottovalutare lo stress può portare ad avere non solo un ambiente di lavoro instabile, ma anche poco produttivo.

Per queste ragioni è importante conoscere bene le cause dello stress, per poterlo gestire al meglio e rendere il nostro luogo di lavoro più sano, accogliente e in definitiva più profittevole.

Identificare le cause di stress nel tuo luogo di lavoro

Per poter gestire lo stress è innanzitutto indispensabile identificare le sue cause che ci rendono infelici in ufficio e nel nostro luogo di lavoro in genere.

Uno dei motivi da cui molto spesso si crea stress è il carico di lavoro eccessivo. Tante persone tendono a sentirsi sopraffatte in quei momenti in cui il lavoro da portare a termine diventa davvero troppo, tanto da mandarle in confusione e renderle irritabili anche fuori dall’ufficio. Questo si complica ulteriormente quando il personale nota una disparità nel carico lavorativo, penalizzando alcuni a favore di altri.

Un secondo motivo che si ricollega al primo è quello delle scadenze troppo strette. Quando un lavoro viene gestito in modo poco organizzato, uno dei primi campanelli d’allarme sono le scadenze troppo ravvicinate. Lavori che iniziano poche ore o giorni prima di dover essere consegnati. Questo crea nella mente dei dipendenti una costante corsa, che non si arresta mai, in un circolo vizioso e pericoloso.

Altri fattori che possiamo riassumere sono:

L’assenza di un adeguato supporto formativo : in alcune aziende il dipendente viene lasciato a sé stesso, senza guida e senza un’adeguata formazione sicura online, anche se magari si trova sul luogo di lavoro da poco tempo;

: in alcune aziende il dipendente viene lasciato a sé stesso, senza guida e senza un’adeguata formazione sicura online, anche se magari si trova sul luogo di lavoro da poco tempo; Ambiguità nei ruoli: in tante realtà d’impresa italiane, soprattutto quelle più famigliari, tutti devono fare tutto, con il rischio che nulla venga fatto bene e nessuno sappia esattamente quale sia il suo compito.

Strategie per gestire lo stress

Abbiamo dunque visto alcune delle cause più importanti che possono creare stress sul luogo di lavoro. Il modo sicuramente più immediato per ridurre lo stress è provare a risolvere queste situazioni, ma ancor prima è importante dialogare con i dipendenti.

Un’azienda attenta a queste tematiche è un’azienda che parla con il proprio personale, informandolo che è conscia dei problemi in essere e che sta provando a risolverli.

Per alcune delle cause che abbiamo citato in precedenza, una soluzione ottima è la riorganizzazione del processo lavorativo. Sia per quanto riguarda i carichi eccessivi, le scadenze strette e l’ambiguità di ruoli, riuscire a creare una linea di comando fluida può essere fondamentale.

Inoltre, ogni azienda deve essere consapevole del carico di lavoro che ha sulle spalle ed essere in grado di capire quando il personale a disposizione non è più sufficiente.

Nuove assunzioni, maggiore dialogo e maggiore organizzazione nell’organico, oltre che nelle varie fasi del lavoro, possono essere la chiave verso una ambiente più sano e meno stressante per tutti.