Rapina una coppia australiana e li stordisce con spray urticante: 23enne in manette nel centro di Torino

L'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia di Stato ha arrestato un giovane 23enne, di origine marocchina per un fatto avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 luglio, in via Rossini, angolo Corso San Maurizio.



Qui due turisti australiani sono stati rapinati attraverso l’utilizzo di spray urticante. I malcapitati, hanno raccontato, si trovavano nei pressi del Parco dei Giardini Reali, quando sarebbero stati raggiunti alle spalle dal 23enne che ha strappato alla donna una collana d’oro, causandole delle lesioni al collo, per poi giungere ad una colluttazione col compagno giunto in difesa della donna.



Nella fuga il ragazzo ha estratto dalla tasca lo spray urticante usandolo contro la coppia provocandogli difficoltà respiratorie e bruciore al viso.



Gli agenti, grazie alla descrizione fornita del presunto autore, sono riusciti a trovare e bloccare il soggetto in Piazza Castello, di fronte la Prefettura.



Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di uno spray a base di oleoresin capsicum occultato nella tasca interna del pantaloncino mentre la collana, che il 23enne aveva fatto cadere a terra durante la fuga, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.