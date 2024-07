"Da luoghi di battaglia a luoghi di armonia": il 7 agosto concerto a Pian dell'Alpe

Mercoledì 7 agosto 2024 nella splendida cornice di Pian dell’Alpe si svolgerà la seconda edizione dell’evento DA LUOGHI DI BATTAGLIA A LUOGHI DI ARMONIA, organizzato dalla Cooperativa di comunità Escartons Val Chisone con il patrocinio del Comune di Usseaux e la collaborazione di Ristoro Alpe Pintas e Studio Artena.

Il titolo è stato scelto per esprimere il desiderio di dare una nuova e diversa impronta ai luoghi che hanno ospitato e visto il sorgere fortificazioni e strade militari, un’impronta più contemporanea, legata al paesaggio, alla vita di montagna, alla natura, alle relazioni, tra esseri viventi tutti. L’obiettivo è condividere tempo, sensazioni, emozioni e arte in quei luoghi importanti e tanto conosciuti. Per offrire la possibilità di fare di questi luoghi una narrazione un po' diversa abbiamo deciso di dedicare una parte della giornata a costruire armonia attraverso una immersione in natura, coinvolgendo professionisti che si occupano di escursionismo, forest bathing e benessere naturale e una parte della giornata alla musica di Emiliano Toso al pianoforte in un concerto all’aria aperta.

L’origine del titolo inoltre si riferisce al progetto "Paesaggio fortificato, nell'evoluzione del rapporto storico tra il Piemonte e la Francia - Le Strade dei Forti" nell'ambito del Bando in Luce – Compagnia di San Paolo -. Il progetto negli anni passati ha contribuito alla realizzazione di numerosi eventi e di un itinerario escursionistico e ciclistico ad hoc (info lestradedeiforti.it).