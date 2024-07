Politecnico e OGR iniziano insieme un percorso per costituire una Comunità di Energia Rinnovabile a Torino

L’iniziativa promuoverà lo scambio di energia tra il campus politecnico, il complesso delle OGR e le utenze e gli edifici circostanti. L’obiettivo è di rendere più inclusivi i processi di governo della transizione energetica, con particolare attenzione al territorio di Torino e della sua area metropolitana. L’ambizione, partendo dalle istituzioni pubbliche e private cittadine attente ai temi della transizione energetica e digitale, è quella di coinvolgere altri attori del territorio e soprattutto la cittadinanza, inclusa la popolazione studentesca e le aziende residenti alle OGR Tech, l’hub delle OGR Torino dedicato all’innovazione.

Con l'approvazione delle Regole Operative del GSE ad inizio del 2024, si è completato l’iter di recepimento della Direttiva Europea RED-II e le CER oggi si possono concretamente realizzare, grazie agli incentivi per l’energia condivisa nell’ambito del perimetro delle cabine primarie di distribuzione e – per i Comuni con meno di 5.000 abitanti – un contributo a fondo perduto pari al 40% dell’investimento in impianti di produzione di energia rinnovabile. Tali misure consentono di realizzare nuovi impianti a fonte rinnovabile in modo economicamente vantaggioso, soprattutto se l’impianto entra in una CER ben bilanciata. Per costruire una CER servono inoltre competenze multidisciplinari e adeguate capacità di gestione tecnica. Le CER dovranno poi essere gestite utilizzando sistemi digitali anche complessi che includono ad esempio l’Intelligenza Artificiale, soprattutto a partire dal 2025, quando cominceranno a cambiare le regole del mercato elettrico in un’ottica sempre più dinamica e con maggior inclusività dei singoli e piccoli consumatori e produttori i quali potranno, ad esempio, aggregarsi per fornire servizi alla rete.