La storia di Malala e i diritti delle donne in mostra a Pinerolo

C'è chi ha scritto un testo, chi ha fatto una scheda, chi dei cartelloni. Diversi modi di affrontare il tema dei diritti delle donne, partendo da una storia su tutte, quella di Malala Yousafzai, una giovane attivista pakistana sopravvissuta a dei colpi di mitraglia dei talebani perché era andata a scuola. Dopo questo episodio è diventata un simbolo della lotta per l'istruzione e i diritti delle donne. 'Una questione di... rispetto' è la mostra che è stata inaugurata stasera, giovedì 29, alle 17 nel Salone dei Cavalieri di viale Giolitti 7 a Pinerolo. Il progetto, lanciato dall'associazione Fidapa, ha coinvolto 26 classi delle scuole primarie di Pinerolo e San Secondo di Pinerolo. Ma non solo.

Anche gli alunni delle scuole superiori hanno dato il loro contributo. L'Engim ha realizzato dei teatrini di legno, Kamishibai, in cui le illustrazioni degli studenti del Liceo Artistico del Buniva hanno rappresentato le storie ideate dagli alunni del Liceo Curie. Il gruppo di lettura del Curie ha portato queste storie nelle classi delle primarie per riflettere sulla 'Carta dei diritti della Bambina', elaborata da Fidapa. La Carta, grazie agli studenti del Porro, è diventata un pannello didattico, che gli alunni di Engim, Curie e Artistico hanno trasformato in gioco digitale per l'occasione. La mostra a ingresso libero è visitabile oggi fino alle 19 e domani dalle 17 alle 19.