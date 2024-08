Recuperano un escursionista caduto in un crepaccio a Plateau Rosa, ma è solo un'esercitazione

Addestramento in quota per gli elisoccorritori dei vigili del fuoco

Hanno soccorso un escursionista caduto in un crepaccio attraverso le operazioni a corda, in un terreno misto e ghiaccio.



Si sono concluse così, ieri, le due giornate di addestramento periodico su ghiacciaio che ha visto impiegati gli elisoccorritori dei vigili del fuoco del Piemonte sulle montagne della Valle d'Aosta.



Le attività di questa esercitazione si sono svolte ad un'altitudine non inferiore a 3500 metri a Plateau Rosa, vicino a Cervinia e fanno parte del mantenimento operativo degli specialisti dei vigili del fuoco in ambiente montano impervio.