Sole, mare e cripto: come bilanciare divertimento e investimenti ad agosto

In Italia, il mese di agosto viene spesso associato alle ferie e alle vacanze. Sebbene ormai molti preferiscono andare in ferie in altri mesi per evitare il caos nelle località turistiche, tradizionalmente il agosto resta il mese del relax e della fuga dalla routine quotidiana.

Il caldo e le giornate più lunghe sembrano allungare il ritmo della vita, per questo anche gli investimenti possono risentirne.

Alla fine, quando arriva l’estate, anche i trader di criptovalute hanno voglia di staccare gli occhi dallo schermo del proprio laptop o del loro tablet e disconnettersi per un po’ dagli aggregatori come Coinmarketcap per godersi un po’ di sana vacanza.

Tuttavia, il mercato delle criptovalute non va mai in vacanza, per questo un buon trader deve saper bilanciare il divertimento e il relax estivo con gli investimenti.

Grazie a internet, alle connessioni veloci, ai wallet digitali e ai dispositivi portatili, i trader possono continuare a tenere d’occhio il mercato e a scambiare criptovalute anche da sotto l’ombrellone o a bordo piscina.

L’importante è cercare di godersi l’estate e recuperare le energie, in vista degli investimenti dell’ultimo quadrimestre del 2024 che potrebbero dare vita a una nuova fase rialzista del mercato.

Come organizzare gli investimenti ad agosto

Durante l’estate, il mercato delle criptovalute può essere più volatile a causa della minore liquidità. Per questo occorre tenersi aggiornati, in modo da gestire i propri investimenti.

In generale, quando il mercato delle criptovalute è in una fase ribassista come quella attuale, la strategia più comune è diversificare il wallet, in modo da poter gestire i rischi.

Per rimanere al passo con il mercato e non perdersi delle occasioni di investimento, i trader possono dedicare alcune fasce orarie della giornata per monitorare il mercato, magari attraverso delle app specifiche.

L’ideale è controllare l’andamento del mercato e i vari siti specializzati in criptovalute in diverse fasce orarie, magari una volta la mattina, una nel pomeriggio e una la sera.

Le app di monitoraggio delle criptovalute si rivelano particolarmente utili, in quanto possono inviare notifiche quando il valore di un asset subisce un cambiamento significativo.

Molti trader inoltre, fanno uso di trading bot potenziati da algoritmi IA, per fare investimenti automatici e godersi tranquillamente una bella giornata di vacanza.

I trading bot vanno comunque controllati di tanto intanto, ma possono aiutare a investire nei nuovi progetti promettenti e acquistare i token al loro valore più basso.

Controllare le nuove presale

Tenersi aggiornati sul settore criptovalute è una buona idea, anche mentre ci si gode una bella giornata al sole. Scoprire se ci sono criptovalute in presale interessanti è molto importante, in quanto consente di investire in nuovi progetti a un valore basso, prima del loro lancio.

Le presale vengono utilizzate dagli sviluppatori dei token per raccogliere fondi prima del listing sugli exchange, in modo da avere una buona liquidità e sostenere la pressione di vendita. Solitamente, le criptovalute in presale vengono promosse sui social network, su Telegram o tramite i siti web specializzati.

Tra le presale più interessanti del momento troviamo quella di Pepe Unchained. Si tratta di una meme coin ispirata al personaggio Pepe The Frog che ha raccolto più di 8,5 milioni di dollari.

Il token PEPU, costruito su Ethereum, viene venduto a 0,0090539 dollari. Il team del progetto sta sviluppando una nuova rete Layer-2 che secondo quanto dichiarato, avrà il 100% di efficienza in più rispetto a Ethereum, garantendo transazioni veloci, costi bassi e maggiori ricompense per lo staking.

Chiamata “Pepe Chain”, questa rete permetterà di effettuare il bridging del token PEPU da Ethereum, inoltre in futuro potrà ospitare altri token.

I trader possono comprare il PEPU con ETH, USDT o carta di credito in presale, per fare subito staking e ottenere ricompense passive in base all’APY.

