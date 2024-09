A Ferrera Moncenisio un successo la Fiera del Libro di Montagna

Ottima al Moncenisio con la prima Fiera del Libro di Montagna nell’ambito del lungo programma di manifestazioni estive nel Comune della Val Cenischia. Fin dal mattino lungo le vie ecco i banchi della 1° Fiera del Libro di Montagna. Una giornata dedicata alle case editrici e ai librai del territorio che hanno esposto un ricco assortimento di libri principalmente sul tema della montagna. C’è stato uno spazio dedicato agli autori della valle che hanno promosso le loro opere letterarie ed hanno condiviso idee e esperienze di lettura con i tanti visitatori che sono passati per le vie del paese. Tra gli autori presenti da segnalare: Fabrizio Arietti, Roberto Capocristi, Pierangelo Chiolero, Cristina Converso, Daniele Mora, Marco Rey, Nella Scoppapietra e Gabriele Zangirolami. Durante la giornata si sono svolti tre incontri nella sala dell'Ecomuseo Le Terre al Confine. In mattinata i volti della montagna, il fattore umano e l'avventura della scrittura con lo scrittore Ezio Capello che ha dialogato con il sindaco Mauro. Nel pomeriggio Cristina Converso ha presentato il suo ultimo libro “A radici nude” di Buendia Books con la partecipazione di Francesca Mogavero. Infine Fabrizio Arietti ha presentato “Lacrime di cioccolato" con la partecipazione di Margherita Petrillo e Simona Cicolani. Molto coinvolgente la presentazione delle attività del gruppo del Soccorso Alpino della Valsusa che ha spiegato metodi ed interventi che li vedono protagonisti su tutto l’arco alpini valsusino e valsangonese. Spiega su queste iniziative il sindaco Mauro Carena. “Abbiamo organizzato questo evento per far incontrare la letteratura alla storia al territorio. Voglio ringraziare gli autori che si sono messi. Il Comune grazie a questi eventi si rende partecipe in modo attivo delle conoscenze e della cultura valliva che abbraccia diversi ambiti e offre ai residenti e ai turisti una giornata particolare tutta da vivere. Tantissimi editori e autori hanno esposto le opere e tenuto incontri con il pubblico, da ultimo anche il Soccorso Alpino sezione di Susa si è confrontato sulla sicurezza in montagna. Questi eventi richiedono un grande lavoro insieme ma soprattutto lavoro di persone che preparano, coordinano, assistono, montano e smontano strutture. A tutte e a tutti quelli che hanno contribuito un grande grazie, ma anche la soddisfazione perché i risultati si vedono. Perché il nostro è un paese che ha veramente una montagna di idee, ma soprattutto idee per la montagna. E poi con cuore e braccia gli obiettivi si realizzano”.