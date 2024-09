Asti, dopo il Palio arriva la 50esima edizione del Festival delle Sagre

Asti è pronta ad ospitare la 50esima edizione del Festival delle Sagre, a calendario sabato 7 e domenica 8 settembre. Un intero weekend per rivivere le atmosfere del mondo contadino tra Otto e Novecento attraverso esperienze culinarie tipiche e una rievocazione storica unica in Italia. Una manifestazione che attrae ogni anno in città oltre 200 mila persone e che nel 2023 ha ricevuto la menzione speciale nazionale di Sagra di Qualità da UNPLI.

Lo sforzo del Comune di Asti - quale regista e organizzatore della manifestazione unitamente a Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Fondazione CR Asti, Unpli e quest' anno con il supporto del Consorzio della Barbera d’Asti e dei vini del Monferrato - garantisce la continuità di questa tradizione caratterizzata anche da una crescita di partecipazione da parte delle Pro Loco.

Per tutto il fine settimana l’appuntamento è in Piazza Campo del Palio con il più grande ristorante a cielo aperto d’Italia. 28 Pro loco del territorio sono pronte a portare in piazza il meglio della tradizione enogastronomica astigiana.

Il VILLAGGIO CONTADINO

Si apre sabato 7 settembre dalle 18:30 alle 23:30 (i dolci verranno serviti fino alle 24). Domenica 8 settembre - dopo la sfilata contadina del mattino che partirà alle 9.30 da corso Matteotti - sarà possibile pranzare dalle 11:30 alle 22:00. I vini Doc e Docg delle aziende aderenti al Consorzio Barbera d’Asti e Vini d’Asti e del Monferrato saranno disponibili, con acquisto del biglietto presso le “casse vino” al prezzo unico di 2,50 euro. Il vino sarà distribuito dalle stesse pro loco ma non sarà vincolato all'acquisto del piatto. Saranno circa 150 i tavoli allestiti, sotto le piante, e le casette saranno dislocate "schiena contro schiena" in quattro 'isole' in mezzo alla piazza con lo spazio per tavoli e sedie.

La sfilata

La domenica mattina le vie del centro storico di Asti si animano di una grande sfilata, con arrivo in Piazza Campo del Palio: le Pro Loco astigiane mettono in scena scorci di vita del mondo contadino, grazie a numerosissimi figuranti che attraversando la città, rievocano i momenti passati in una sorprendente rappresentazione, vivace e curata, che segue le stagioni dell’anno.

Il percorso: Piazza Marconi, via Cavour, piazza San Secondo, via Garibaldi, piazza Alfieri, corso Alfieri, via Calosso, viale alla Vittoria e arrivo in piazza del Palio.

Come raggiungere il villaggio contadino

Il villaggio contadino di piazza Campo del Palio sarà collegato, attraverso bus navetta gratuiti, con i parcheggi di piazza Cosma Manera (ex piazza d’Armi), le fermate di corso Torino e il parcheggio della piscina Asti Lido (zona casello autostradale Asti Ovest). I bus navetta saranno attivi sabato 7 settembre, dalle 18 all'1 con partenze ogni 15 minuti da piazza Cosma Manera e ogni 30 minuti dal parcheggio della piscina Asti Lido.

Domenica 8 saranno attivi dalle 8.30 alle 24 con partenze ogni 30 minuti da entrambi i punti.

Per informazioni su navette: tel.0141.434711 (lun-ven 7.30-19.30) oppure www.asp.asti.it

Tutte le informazioni a questo link https://visit.asti.it/settembre-astigiano/festival-delle-sagre/