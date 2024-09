Ruffino e Bartoli in visita al carcere Lorusso e Cutugno: "Renderlo dignitoso prima di pensare di costruirne uno nuovo"

"Tra le note dolenti - affermano Ruffino e Bartoli - qualche numero: i circa 500 detenuti oltre il numero previsto, che sovraffollano il carcere, a fronte di 612 agenti, oltre ai 96 per servizi esterni, senza contare i giorni di ferie e malattia. Inoltre circa il 70 per cento dei detenuti è in carcere per reati minori. Impossibile pensare a un reinserimento nella società, mancano gli educatori: gli stessi psicologi che iniziano un percorso con i detenuti, dopo un certo periodo non vengono rinnovati, interrompendo così un delicato iter che ha la continuità come prerogativa. Delicata la situazione nel reparto dei giovani detenuti, fino all'età di 25 anni, molti in carcere per reati di droga, che necessiterebbero di una maggiore assistenza".