Asl To5 e Università di Torino insieme per un nuovo servizio di psicologia

La struttura di Psicologia dell’Asl To5 è attiva da anni sia nell’area territoriale che in quella ospedaliera, svolgendo attività cliniche di prevenzione, diagnosi e cura delle problematiche emotive e cognitive con riferimento a tutto il ciclo di vita dell’individuo, dal bambino all’anziano.

Il servizio si prende cura dei bisogni sanitari di tipo psicologico del singolo, della famiglia e dei gruppi cui risponde mediante interventi ambulatoriali, ospedalieri e territoriali e attraverso attività indirette di natura consulenziale per altri servizi sanitari, educativi, scolastici e giudiziari. La Psicologia svolge, inoltre, attività psicologiche di prevenzione e promozione della salute, nonché di supporto a problematiche relative al clima e all’ambiente organizzativo.

L’istituzione di una struttura a direzione universitaria, nata grazie alla collaborazione tra l’Università di Torino, l’Assessorato alla Sanità e l’Asl To5 si pone l’obiettivo di amplificare e diversificare ulteriormente i servizi offerti attualmente ai cittadini residenti nel territorio. In particolare, la collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, consente all’Asl di accedere ad una importante e preziosa attività aggiuntiva in tema di formazione e ricerca attraverso il ricorso a personale interno universitario, integrando le risorse destinate all’attività clinica con quelle destinate alla ricerca scientifica.

“L’istituzione della S.C.D.U Psicologia concretizza la volontà della direzione aziendale di avviare una proficua collaborazione con il mondo della formazione e della ricerca – ha commentato il dott. Bruno Osella, Commissario dell’Asl To5 - L’intersezione tra didattica, ricerca e pratica professionale costituisce il “triangolo perfetto” che permette di offrire un servizio rispondete all’esigenze dei cittadini e che contribuisce alla formazione dei futuri professionisti”.

D’intesa con il rettore dell’Università di Torino, il dott. Stefano Geuna, la direzione dell’Asl To5 ha nominato quale direttore della nuova struttura il prof. Luca Ostacoli. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino, specializzato in Psichiatria, è professore ordinario di Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. Ha una competenza riconosciuta a livello internazionale nella psicoterapia, documentata con pubblicazioni scientifiche, premi, progetti finanziati nazionali ed europei, training di formazione.

Nella Psico-oncologia ha partecipato ad un progetto europeo sulla prevenzione della depressione. Presso l’Università degli Studi di Torino è docente di Psicologia Clinica e Psicoterapia nella Scuola di Medicina e Chirurgia, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione e delle Professioni Sanitarie e del corso triennale di Tecnica della Riabilitazione in Psichiatria. Ha svolto l’attività assistenziale presso l’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano dal 1993 al 2016, presso la Città della Salute della Scienza di Torino dal 2016 al 2024, approfondendo l’esperienza clinica nella psicosomatica, nella prevenzione e psicoterapia dei disturbi psichici, nella relazione e comunicazione terapeutica, nella psico-traumatologia.

“Obiettivo primario della nuova struttura di Psicologia a Direzione Universitaria – ha dichiarato il prof. Ostacoli – è di approfondire, in collaborazione con le competenze del Dipartimento di Psicologia, la collaborazione multidisciplinare con le strutture socioassistenziali dell’ASL, territoriali e ospedaliere, con tecniche di alta specializzazione per la gestione delle emozioni, la prevenzione e il trattamento dei disturbi psichici nel ciclo di vita, la qualità della comunicazione per il miglioramento dei processi assistenziali, integrate con la formazione e la ricerca”.