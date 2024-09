Il crollo di TON spinge Monero: XMR è l’unica crypto a resistere

Negli ultimi giorni, il mondo delle criptovalute ha registrato movimenti significativi per due dei suoi principali protagonisti: Toncoin (TON) e Monero (XMR). Se da un lato Toncoin ha subito un crollo drammatico (-94%) a causa di problemi di rete e di un impatto negativo legato all’arresto del fondatore Pavel Durov, Monero si è dimostrato un bastione di stabilità.

Nonostante le turbolenze del mercato e le difficoltà incontrate da altre criptovalute, Monero ha mantenuto una performance relativamente costante. Questo confronto evidenzia un quadro contrastante tra i due asset e sottolinea la resilienza di Monero. Inoltre, il mercato delle criptovalute è in fermento con l'emergere di nuove opportunità, come Pepe Unchained, che potrebbero influenzare le dinamiche future e offrire alternative interessanti per gli investitori.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU PEPE UNCHAINED

Cosa sta succedendo a Toncoin?

Negli ultimi giorni, Toncoin (TON) ha subito un crollo spettacolare, con un calo che ha toccato il 94% in pochi minuti. Questo drammatico crollo è stato principalmente causato da due fattori principali: i recenti problemi di rete e l’impatto dell’arresto del fondatore di Telegram Pavel Durov.

I grafici di CoinMarketCap mostrano un drastico calo del prezzo di TON, che è passato da circa $5,20 a soli $0,30. Questo calo è avvenuto subito dopo le due interruzioni di rete della scorsa settimana, causate da un’improvvisa richiesta elevata per DOGS, una delle meme coin lanciate sulla blockchain di Toncoin. Le interruzioni hanno sollevato preoccupazioni sulla stabilità e sull’affidabilità della rete.

In aggiunta, l’arresto di Pavel Durov in Francia ha innescato una serie di reazioni negative nel mercato, influenzando ulteriormente il prezzo di TON. Nonostante il prezzo di TON abbia recuperato parzialmente fino ai livelli precedenti, rimane vulnerabile agli eventi futuri e alle turbolenze del mercato. La situazione ha messo in luce la fragilità di Toncoin e sollevato interrogativi sulla sua capacità di sostenere la sua crescita a lungo termine.

Monero è l’unica a resistere

A differenza del drammatico crollo subito da Toncoin e del mercato crypto in generale, Monero (XMR) ha dimostrato una notevole resilienza nel corso della settimana. I grafici di CoinMarketCap evidenziano che, mentre molte criptovalute hanno registrato fluttuazioni importanti, Monero è riuscito a mantenere una performance relativamente stabile. Il prezzo di XMR è oscillato tra $117 e $182, senza subire cali drastici nonostante le turbolenze.

Le ragioni della stabilità di Monero possono essere attribuite principalmente alle sue due caratteristiche distintive: privacy e sicurezza. Monero offre transazioni anonime e non tracciabili, un aspetto che lo distingue da molte altre criptovalute e lo rende particolarmente attraente per gli utenti che cercano maggiore riservatezza. Inoltre, Monero ha mostrato una resilienza notevole nei confronti del delisting da parte degli exchange e delle pressioni normative, grazie alla sua community di supporto e alla sua robusta blockchain.

La capacità di Monero di mantenere una performance relativamente stabile è anche un segno della fiducia continua degli investitori nelle sue fondamenta tecnologiche e nella sua proposta di valore unica, che lo differenzia in un mercato in continua evoluzione.

Confronto tra Monero e Toncoin

Il confronto tra Monero (XMR) e Toncoin (TON) rivela due scenari molto diversi. Negli ultimi sette giorni, Monero ha registrato un aumento del 10,5% circa, con il prezzo che è salito a $174,40 nel momento in cui scriviamo.

Questo riflette una stabilità e una crescita notevole, sostenuta dalle sue caratteristiche di privacy e sicurezza. Al contrario, Toncoin ha subito un calo del 15,5% circa, scendendo a $4,65 nel momento in cui scriviamo.

Questo crollo è stato influenzato, come accennato in precedenza, da problemi di rete e dall’arresto di Pavel Durov.

Nuove opportunità di mercato: cresce l’attesa per Pepe Unchained ($PEPU)

Mentre il mercato delle criptovalute continua a evolversi, Pepe Unchained ($PEPU) emerge come una nuova e affascinante opportunità per gli investitori. Questo progetto combina l'appeal di una meme coin con l'innovativa tecnologia Layer 2, offrendo un mix unico di cultura pop e funzionalità avanzate.

Pepe Unchained sfrutta la popolarità del meme Pepe the Frog e lo integra in una blockchain Layer 2 costruita su Ethereum, che garantisce transazioni più veloci e a costi inferiori rispetto alle tradizionali Layer 1. Questo approccio non solo consente di ridurre le spese di transazione, ma migliora anche l'efficienza operativa, rendendo $PEPU una scelta interessante per chi cerca sia divertimento che praticità nel mondo delle criptovalute.

Con la prevendita di Pepe Unchained attualmente in corso a un prezzo scontato, $PEPU rappresenta un'opportunità da considerare seriamente per chi desidera entrare in una nuova fase del mercato cripto e approfittare di potenziali guadagni futuri.

VAI ALLA PREVENDITA DI PEPE UNCHAINED