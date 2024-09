"Vivere la Costituzione nella scuola e nella società", la conferenza in programma al Liceo D'Azeglio

Ragionare sul senso dell'attuazione dell'art. 3 della Costituzione nelle nostre classi, se e come la scuola riesce a migliorare le condizioni di partenza delle studentesse degli studenti eliminando o mitigando gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese: sono questi i temi al centro della Conferenza organizzata dal Forum per l'educazione e la scuola del Piemonte in programma venerdì 6 settembre dalle 8.30 alle 13 al liceo classico Massimo D'Azeglio.

A intervenire saranno persone che vivono la scuola dall’interno: Simonetta Fasoli, già Dirigente Scolastica e formatrice, che collabora con numerose riviste per la scuola; Elena Cappai, dirigente con funzioni ispettivo-tecniche dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte; Noemi Albanese, portavoce di un gruppo di giovani insegnanti. Ma anche esperti di discipline che aiutano a dare uno sguardo apertamente culturale al nostro approccio: Paolo Borgna, già magistrato, è stato Procuratore della Repubblica aggiunto a Torino, è presidente di Istoreto (Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea), studioso di storia e di diritto e autore di numerose pubblicazioni. Carlo Greppi, storico e scrittore, ha collaborato con Rai Storia, ha fondato l'Associazione Deina, collabora con Rai Storia e con Radio 3 e cura la serie Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti della casa editrice Laterza. Per Laterza ha pubblicato, 25 aprile 1945 e L’antifascismo non serve più a niente. Presenti poi esponenti del mondo che sta attorno alla Scuola: Giulia Guglielmini, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo; Pedagogista, formatrice, dirigente scolastica, ha approfondito i temi che riguardano le problematiche dell’apprendimento, le metodologie di insegnamento, la valutazione, la didattica orientativa. Paola Santoro, responsabile didattica Arci Servizio Civile nazionale. Infine Claudio Montagna, attore e regista, regalerà uno spettacolo da tavolo originale e innovativo; e Gianfranco Torri, grafico e protagonista della storia culturale di Torino, accompagnerà i partecipanti in una mostra di manifesti di grafici internazionali contro le guerre di ieri e di oggi. Non ultimi, Magda Ferraris e Arnaldo Gizzarelli, rispettivamente presidente e direttore del Forum per l’educazione e la scuola del Piemonte.