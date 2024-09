Moncalieri, in strada Carpice scoperta una discarica a cielo aperto

E' proprio vero che la maleducazione non va mai in vacanza e i cosiddetti 'furbetti dei rifiuti' sono sempre in azione. A Moncalieri è stata scoperta nei giorni scorsi una discarica a cielo aperto in zona Carpice.

Abbandonati rifiuti di ogni tipo

Sacchetti, copertoni, barattoli di vernice, immondizia, persino quel che resta di una poltrona: è stato trovato di tutto, a conferma che qualcuno la notte non si fa problemi a scaricare ogni genere di rifiuto, malgrado siano numerose le zone (soprattutto periferiche) della città coperte da telecamere e fototrappole.

Comprensibile e giustificabile la rabbia dei residenti, che vedono trasformate le strade e le aree verdi della zona in luoghi dove regna il degrado, oltre a veder messa a sicurezza la salute pubblica, visto il massiccio quantitativo di immondizia di tutti i tipi lasciato in giro.

La richiesta di maggiori controlli

In alcuni casi, i rifiuti abbandonati invadono la strada, occupando spazi pubblici e privati, compromettendo la qualità della vita e l'ambiente. Per questo, si invocano maggiori controlli da parte della Polizia locale e delle forze dell'ordine per cercare di ripristinare una situazione di decoro nella zona.