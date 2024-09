Wonder Gilli fa pokerissimo alle Paralimpiadi: 5 medaglie in 5 giorni. Montagna: "Orgoglio di Moncalieri"

Continua così ad arricchirsi il già impressionante palmares di Wonder Gilli: 23 anni, un enorme talento e un’immensa tenacia con cui negli anni ha collezionato medaglie e record in tutto il mondo. A partire dalle 5 medaglie (2 oro, 2 argento e 1 bronzo) e i due record del mondo Paralimpico a Tokyo 2020, fino ai più recenti 4 ori e 2 argenti alle Para Swimming World Championships a Manchester dello scorso anno, il nuovo record del mondo nei 50m farfalla ai Campionati Italiani Assoluti FINP in vasca corta a Ostia a novembre, e 5 ori e 1 argento alle IPC Swimming European Championships svoltesi a Funchal ad aprile.

E se Carlotta è un gigante nello sport, è un meraviglioso esempio di forza, tenacia e talento anche fuori dalla piscina: affetta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa che le ha fatto perdere progressivamente la vista fino agli attuali 1/10, Carlotta non solo non ha rinunciato alla sua grande passione, il nuoto, ma ha deciso di mettersi al servizio degli altri. Fa parte della squadra della Polizia di Stato, conta quattro Collari d’oro al Merito Sportivo e il titolo di Commendatore della Repubblica Italiana, ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella, promuove iniziative a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare.

I complimenti del sindaco Montagna

I suoi successi a Parigi sono stati seguitissimi a Moncalieri, con il sindaco Paolo Montagna che le ha dedicato parole di grandissimo affetto: "Grazie Carlotta per le emozioni che ci hai regalato. Sei davvero, come dal titolo del tuo libro autobiografico, “una luce nell’acqua”. E sei un esempio di come il talento, il coraggio e la determinazione possano vincere ogni difficoltà. Sono e siamo fieri di te, ti aspettiamo a “casa”, nella tua e nostra Moncalieri, per la festa che meriti".

Una festa che magari sarà organizzata all'esterno di quella piscina comunale che lei stessa aveva inaugurato, lo scorso aprile, assieme all'altro campione locale del nuoto Alessandro Miressi.