Il Bioparco Zoom di Cumiana lancia il secondo ‘Grrreen Festival’

Lo scorso anno, per l’edizione zero, erano stati 20.000 i visitatori del ‘Grrreen Festival’. Da stasera, giovedì 5, il Bioparco Zoom di Cumiana lo ripropone. Ma gli ambientalisti insorgono.

Il Tavolo Animali & Ambiente di Torino, che raggruppa diverse associazioni da Enpa a Legambiente, passando per Lida e Lipu, ha diffuso una dura nota parlando di “una verniciata di green”. Nel comunicato viene contestata l’affermazione che i bioparchi contribuiscano alla conservazione delle specie animali, perché “il patrimonio originale delle diverse specie non può essere assolutamente preservato: le acquisizioni da altri zoo comportano il mescolamento genetico. Si modifica il Dna, la specie si impoverisce e la progenie non corrisponde geneticamente a nessun individuo presente in natura”. Il Tavolo contesta anche la soddisfazione dei bisogni etologici specifici, invitando visitatori ed enti pubblici a non sostenere l’iniziativa.

Forte dei numeri dello scorso anno, però, Zoom rilancia la novità con sette giorni, dal 5 all’8 settembre e dal 13 al 15, che vedrà il bioparco aperto sino alle 23, con una serie di eventi con esperti del settore, workshop sul riciclo e riuso e un programma di spettacoli teatrali e musicali, con artisti ospiti come Giobbe Covatta.