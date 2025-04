Moncalieri e lotta alla droga: grazie all'utilizzo dei droni identificate 14 persone

La zona rossa di piazza Bengasi ha portato ad una vigilanza rafforzata anche nell'area di Borgo San Pietro a Moncalieri, dove i controlli della Polizia locale si sono concentrati nella lotta ai cosiddetti 'furbetti del volante', ma anche per un maggiore contrasto ai pusher e allo spaccio di droga.

La novità dell'uso dei droni

I controlli adesso sono favoriti anche da una novità tecnologica, l'utilizzo dei droni, che permettono un più efficace controllo del territorio e contrasto alle attività degli spacciatori, così da individuare scenari illeciti anche dall’alto, puntando sull'effetto sorpresa, solitamente garantito solo dagli agenti in borghese.

14 i soggetti identificati

I vigili di Moncalieri in questo modo hanno potuto identificare complessivamente quattordici persone che al momento delle verifiche si trovavano nell’area oggetto del vasto controllo. Nel medesimo periodo gli agenti hanno effettuato tre sequestri di droga, anche se sempre di minima entità, intercettando anche due minorenni che ne facevano uso.

Entrambi i ragazzini sono stati segnalati in Procura in qualità di assuntori, ma ovviamente (al momento) non si è andati oltre. L'utilizzo dei droni rappresenta invece una nuova frontiera nella lotta al crimine.