Moncalieri, ladri in azione nella zona di via Postiglione

Ladri in azione nel weekend appena trascorso a Moncalieri. Ignoti hanno tentato di forzare un camper parcheggiato in via Postiglione: stavano armeggiando attorno al portellone quando sono stati visti da alcune persone, che subito hanno iniziato ad urlare e hanno chiamato il 112.

La fuga in gran fretta

Dopo essere stati visti all'opera, sapendo che a breve le forze dell'ordine sarebbero intervenute, i ladruncoli hanno preferito darsela a gambe. Ora si cerca di capire se le immagini delle telecamere di zona possano essere utili per risalire alla loro identità.