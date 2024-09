Lampioni guasti, in viale del Castello a Moncalieri i passanti si aggiustano con la luce dei telefonini

Da qualche giorno a Moncalieri c'è un perdurante guasto all'illuminazione pubblica nella zona di viale del Castello, col risultato che al calare della sera il percorso è completamente avvolto dal buio.

Ci si aggiusta con la luce dei cellulari

Siccome molte persone non possono certo rinunciare a muoversi ma vogliono evitare di inciampare o rischiare di farsi del male, si aggiustano con la luce dei telefonini per poter avere il minimo di visibilità che serve per muoversi.

La speranza di un rapido intervento

Una situazione che comunque non scongiura il rischio di incidenti. Gli abitanti della zona, preoccupati, confidano in un intervento rapido per risolvere il problema e tornare a godere della luce dei lampioni.