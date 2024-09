La Torino da bere perde un pezzo della sua storia: chiude per sempre lo Shamrock Inn, il primo irish pub in città

Addio alle pinte di birra, ai brindisi, ai ritrovi rumorosi e alle serate di coppia "diversamente romantiche". Torino si prepara a perdere un pezzo di storia, tra i locali pubblici: a partire dal mese di novembre, infatti, chiude i battenti lo Shamrock Inn, il primo irish pub che aveva aperto sotto la Mole.



Aperto nel 1995, dopo quasi tre decenni la storia finisce qui, come un fusto di birra scura a fine serata. Al suo posto, arriveranno nuovi appartamenti "smart", seguendo la moda dei centri urbani di tutta Europa.



A dare l'annuncio sono gli stessi titolari, sconsolati. "Proviamo un grande rammarico - dice Alessandro Carbonara, uno dei proprietari che aveva rilevato l'attività nel 2019 -. Abbiamo tentato in ogni modo di evitare questo epilogo, rivolgendoci a diversi consulenti e avvocati, ma ora ci troviamo con le spalle al muro". Ripensando al 2019, Carbonara ricorda come "Il pub era chiuso da mesi, ma per noi, che abbiamo tantissimi ricordi legati a questo luogo, era inaccettabile vederlo scomparire. Abbiamo unito le forze e, con grande impegno, lo abbiamo riaperto. La data prevista di apertura era il 9 marzo 2020, proprio la data del primo lockdown. Che tempismo".