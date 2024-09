Esplodono ASI, NEAR e BNB, volano anche le presale delle meme coin

I token ASI, NEAR e BNB hanno fatto registrare crescite notevoli nelle ultime 24 ore, stimolando la discussione da parte degli investitori che si aspettano una bull run decisiva che potrebbe portare a nuove soglie di consolidamento per queste criptovalute.

Molto bene anche le prevendite delle meme coin Pepe Unchained, Memebet Token e Crypto All-Stars, tre progetti che si sono consolidati come migliori opzioni attualmente disponibili per gli investitori che vogliono puntare su token non ancora quotati sugli exchange.

ASI, NEAR e BNB: l’esplosione delle ultime 24 ore

ASI è salita dell’8,85% nell’ultima giornata, consolidandosi a 1,42$. Contestualmente si è visto un aumento della capitalizzazione di mercato, ora a 3,5 miliardi di dollari, nonché un aumento del volume di scambio del 4,85%. Il motivo di questa crescita è potenzialmente riconducibile all’annuncio del piano di aggiunta di nuovo membro nella Artificial Superintelligence Alliance. Trattasi di Cudos, infrastruttura legata all’ambito HPC, ovvero High Performance Computing. Gli investitori dovranno comunque votare in merito alla decisione.

NEAR è salita del 4,40%, segnando un buon recupero, con movimentazioni superiori al 29,69% per un valore complessivo di 217.000 dollari. Il prezzo attuale di 4,11$ si sta avvicinando sempre più alle previsioni degli analisti che avevano indicato come questo potesse raggiungere entro la metà di settembre la soglia di 4,40$, cosa che potrebbe spingere il token verso nuovi ATH.

Infine, anche BNB è rientrata in un trend rialzista se consideriamo che il valore è passato nelle ultime 24 ore da 509$ a 542,10$, con una crescita del 5,83%. Ricordiamo che BNB è la quarta criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, ora poco sotto gli 80 miliardi di dollari ma in costante crescita.ù

Pepe Unchained

Tra le prevendite da tenere assolutamente d’occhio spicca Pepe Unchained. Il progetto che ha raccolto oltre 12,9 milioni di dollari in finanziamenti e che si avvicina alla sua conclusione. L’ecosistema blockchain Ethereum Layer-2 del token PEPU ha convinto gli investitori che hanno acquistato in maniera massiccia la meme coin prima che questa raggiunga una quotazione ufficiale. Il momento cruciale potrebbe essere proprio questo, poiché con il listing il prezzo e la richiesta potrebbero superare notevolmente il costo attuale, di soli 0,009651$.

Non c’è più tempo da perdere se si vuole avere l’opportunità di ottenere potenziali guadagni con il nuovo token dedicato a Pepe the Frog. Il suo elevato potenziale la rende una vera gemma 100x da non lasciarsi sfuggire.

Memebet Token

Nuovissimo progetto ad arrivare in prevendita, Memebet Casino ha già raccolto 156.000 dollari e punta a diventare il prossimo punto di riferimento per gli amanti dello spazio meme e del settore gambling decentralizzato. Rispetto ai casinò di criptovalute, Memebet è pensato esclusivamente per chi opera tramite meme coin, supportando le più popolari come PEPE, DOGE, BONK e SHIB, oltre naturalmente al token nativo MEMEBET attualmente acquistabile al prezzo di 0,025$.

Acquistando il token in questo momento, viene immediatamente caricato sul wallet degli investitori, che possono usarlo per le loro scommesse nel casinò. Il vantaggio è dato dall’airdrop di tipo P2E: più si gioca con MEMEBET e più si guadagnano premi e ricompense.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars, similmente a Memebet Casino, vuole dare nuove opzioni di utilità alle meme coin che generalmente hanno solo uso speculativo. L’idea in questo caso è quella di creare un MemeVault, ovvero una banca delle meme coin, dove i trader che decidono di depositare i loro token meme (sono 11 diverse quelle attualmente supportate) possono ricevere ricompense triple sotto forma di token nativo STARS.

Il progetto offre quindi ottime soluzioni di utilità per molte meme coin e non è un caso se ha già raccolto 1,2 milioni di dollari e continua la sua scalata verso il successo con una forte community alle spalle. Al momento il costo di token STARS, necessari per attivare il protocollo di staking, è di 0,0014362$ e sono tantissimi gli investitori che stanno prendendo in considerazione l’acquisto a questo prezzo vantaggioso.

