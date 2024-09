Nuovo allarme a Moncalieri, segnalato un altro caso di legionella

Moncalieri: segnalato un nuovo caso di legionella, stavolta in un autolavaggio

Sembrava un caso isolato, quello registrato nelle scorse settimane in un condominio di via Serao, invece Moncalieri deve fare i conti con un secondo caso di legionella.

Nuovo caso segnalato in un autolavaggio

La novità è emersa a seguito dell'indagine condotta dal Laboratorio di Microbiologia Speciale dell'ARPA di Novara ha rilevato la presenza di Legionella in due punti campionati in un autolavaggio situato in Corso Trieste. I risultati preliminari indicano una contaminazione significativa: 200 UFC/L di Legionella pneumophila nel Box 5 lancia risciacquo e 400 UFC/L di Legionella nel punto 3 (Box 2 lancia risciacquo).

Batterio pericoloso per la salute pubblica

Questo nuovo episodio, la presenza di un batterio come la legionella rappresenta un serio rischio per la salute pubblica, una potenziale causa di infezioni. Per questo il Comune di Moncalieri ha ordinato ai gestori una disinfezione accurata dell'intero impianto idrico, una scrupolosa pulizia e disinfezione di eventuali serbatoi di accumulo, e l'esecuzione di ulteriori interventi necessari dopo una valutazione del rischio.

E per non correre ulteriori rischi, è stata chiesta anche la ripetizione dei controlli microbiologici, almeno nei punti risultati positivi alle ultime analisi ARPA, così da scongiurare la possibilità che la legionella possa tornare a manifestarsi.