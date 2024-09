"Siamo tutti pedoni": appuntamento il 19 settembre a Chivasso con la mobilità sostenibile

Per Spi Cgil, Cisl Fnp e Uil Pensionati, Chivasso, assieme a Rivoli, è tra le città torinesi più sensibili per la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada. La campagna nazionale “Siamo Tutti Pedoni” farà così tappa, il 19 settembre alle 16 a Chivasso, in occasione dell’inaugurazione della piattaforma rialzata in area scolastica in viale Matteotti. La giornata intende promuovere un sano sviluppo delle comunità oggi progettate e strutturate sull’uso prevalente dell’auto privata.

Il nuovo schema si pone di rigenerarle con nuove visioni ed infrastrutture che incentivino e facilitino gli spostamenti a piedi o in bicicletta e quindi con i mezzi di trasporto pubblico. Creare le condizioni per vivere in sicurezza nelle strade e nei giardini ha un impatto sulla salute collettiva: dalla riduzione dei morti e feriti sulle strade, alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, dalla riduzione dei rischi per la salute dovuti anche alla vita sedentaria, allo sviluppo di un’economia di prossimità.

Circa 6.000 morti e oltre 210.000 feriti negli ultimi dieci anni: sono i dati dell’incidentalità che coinvolge i pedoni. L’immagine di quanto accade nelle strade urbane si fa ancora più nitida se si pensa che circa il 20% dei pedoni perde la vita mentre attraversa sulle strisce e oltre il 50% delle vittime ha più di 65 anni.

“Siamo Tutti Pedoni” infatti accompagna l’impegno a migliorare le infrastrutture con quello a educare, formare, informare, coinvolgere e sperimentare nuove pratiche per il cambiamento a misura di pedone che passino anche attraverso un ripensamento fattivo delle città. In questo senso, Chivasso negli ultimi anni si è contraddistinta nella realizzazione di pratiche di urbanismo tattico, che hanno messo al centro la mobilità dolce, la riappropriazione degli spazi urbani in ottica di socialità e vivibilità, la camminabilità, il benessere, la convivenza e la relazione tra i diversi utenti della strada e tra le generazioni. L’inaugurazione della piattaforma rialzata in area scolastica racchiude al meglio questi concetti.