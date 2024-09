Giuseppe Lagrange, lo scienziato che fu di casa a Torino

Ad arricchire la storia della città di Torino, vi è il fatto di essere stata, ed essere tuttora, culla di numerosissime celebrità passate e presenti, in ogni ambito del sapere.

Nato nel 1736 nella via che porta il suo nome e torinese per sette ottavi (l'unico francese della sua famiglia d'origine era il bisnonno paterno, ex ufficiale di cavalleria sotto Luigi XIV), egli venne battezzato nella chiesa di Sant'Eusebio e Filippo Neri. Sull'atto battesimale, attualmente depositato presso la parrocchia di San Tommaso, è riportato questo messaggio: "Lagrangia Giuseppe Lodovico, figlio del signor Giuseppe Francesco Lodovico e di Teresa Grosso giugali Lagrangia, nato il venticinque gennaio dell'anno millesettecentotrentasei, fu battezzato il 30 gennaio seguente. Padrino fu il sig. Carlo Lagrangia e Madrina l'ill.ma contessa Anna Caterina Rebuffi di Traves" (firm. padre Carlo Boscallis della Congregazione dell'Oratorio di Sant'Eusebio).