Al via il nuovo corso per diventare volontari di Telefono Amico Torino

Telefono Amico Torino annuncia l'avvio di un nuovo corso gratuito di comunicazione, destinato a tutti coloro che desiderano diventare volontari del servizio. Il corso, che inizierà il 10 ottobre 2024, si compone di 12 incontri settimanali, che si svolgeranno ogni giovedì dalle 20.45 alle 22.45. Le sessioni si terranno in parte su piattaforma Google Meet e in parte a Torino, in zona Piazzale Valdo Fusi (sede di Vol.To, in via Giolitti 21).