Auto in fiamme, temporaneamente chiuso al traffico (e poi riaperto) il raccordo Torino-Caselle

A causa di un’autovettura in fiamme sulla SP2, il Raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle è provvisoriamente chiuso al traffico nel tratto finale in direzione Caselle, in prossimità dell’uscita per l’Aeroporto. La circolazione è temporaneamente deviata in uscita obbligatoria allo svincolo 4 Caselle/Leinì.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo il Raccordo nel più breve tempo possibile.

AGGORNAMENTO ORE 16.45: Il Raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle è riaperto al traffico in direzione Caselle. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla corsia di sorpasso.