A Pian Munè fine settimana all’insegna della salute e della sicurezza

Sabato 21 settembre

Siamo entusiasti di invitare tutti all’evento gratuito ‘Ti Salvo io’, dedicato alla formazione sulle pratiche di primo soccorso

Ti salvo io - Giornata delle pratiche Salva Vita

A cura di Monviso Salvamento Agency

Ecco alcune informazioni utili:

Data: Sabato 21 settembre

Orario: Dalle 10 alle 16

Luogo: Pian Munè

Attività: Durante la giornata, esperti del settore terranno workshop e dimostrazioni pratiche su come gestire le emergenze e fornire un primo soccorso efficace.

Sarà possibile imparare e provare la rianimazione cardio polmonare e la disostruzione delle vie aeree.

Anche i bambini avranno manichini della loro misura per imparare la tecnica.

Per chi: L’evento è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza. È un’ottima occasione per studenti, personale scolastico, famiglie e comunità per apprendere competenze che potrebbero salvare vite.

Iscrizione: La partecipazione è gratuita. Si consiglia di registrarsi in anticipo scegliendo la partecipazione al mattino o al pomeriggio.

Non perdete l’opportunità di acquisire abilità preziose e di vivere una giornata all’insegna dell’apprendimento e della sicurezza. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa esperienza importante!

***

Domenica 22 settembre

Fitwalking Cross - La Camminata della Salute

Avete in programma una camminata per domenica?

Abbiamo un’idea per voi: partecipare alla *Camminata della Salute a Pian Munè* con il *Fitwalking Cross*!

Unisciti a noi domenica 22 settembre per un evento che unisce divertimento e benessere:

- Percorso: 5 km con 350m di dislivello, adatto a tutti

- Cosa portare: scarpe comode e bastoncini

Quota di partecipazione: 5 euro, e l’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Paesana.

Inoltre, un pacco gara sarà offerto in omaggio a tutti i partecipanti.

Non perdete l’occasione di fare del bene divertendovi!