Pomaretto celebrerà i suoi ‘angoli di mondo’

Una festa in piazza per presentare le varie culture che hanno trovato casa a Pomaretto. Questo è l’obiettivo a cui sta lavorando un gruppo che coinvolge Comune, associazione ‘Vivi Pomaretto’ e i componenti delle comunità straniere del paese.

“Il nome dell’evento è ancora in fase di elaborazione” avverte Andrea Favetto, consigliere comunale di Pomaretto, anche se l’iniziativa è stata lanciata con lo slogan ‘Il mondo in una comunità”. “L’obiettivo di questi incontri è quello di organizzare un’iniziativa per permettere ai residenti di scoprire le numerose comunità presenti in paese, perché molti non immaginano che, anche in una realtà così piccola come Pomaretto, ci sia una così ricca varietà culturale”.

E si tratta di un vero e proprio melting pot di culture con una 90ina di stranieri di 25 nazionalità, tra cui Perù, Messico, Argentina, Brasile, Bulgaria, Romania, Moldavia, Polonia, Egitto, Marocco, Cuba e Hong Kong. La percentuale predominante è di circa il 40% di cittadini di origini romene, seguiti da un 15% di origini moldave.

Nei mesi lo sviluppo di questo progetto ha anche rivelato grandi sorprese: “È stato interessante osservare come sia nato per sensibilizzare gli abitanti italiani e promuovere la conoscenza delle altre culture, ma abbia avuto un impatto positivo anche sulla comunità straniera” sottolinea Favetto. Questo perché “molti di loro, pur vivendo a Pomaretto da anni, non si sentivano realmente integrati. Grazie a questi incontri, ora si percepiscono maggiormente parte della comunità e possono conoscere nuove persone”

Dopo l’incontro introduttivo del 25 luglio e il secondo incontro gastronomico del 27 agosto con protagonista la condivisione di pietanze e bevande della propria cultura, il gruppo si è riunito per un terzo incontro la scorsa settimana per lavorare ai dettagli dell’evento che si terrà il 12 ottobre e che vorrebbe diventare un appuntamento annuale.