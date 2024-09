Due volti nuovi in Sala Rossa: Valentino Magazù ed Emanuele Busconi

Due volti nuovi entrano a far parte della Sala Rossa. Per la prima volta sui banchi del Consiglio comunale, Valentino Magazù (Partito Democratico) ed Emanuele Busconi (Sinistra Ecologista).

Subentrano rispettivamente a Nadia Conticelli e Alice Ravinale, dopo le dimissioni di queste ultime a seguito della loro elezione in Consiglio Regionale.

Valentino Magazù, 50 anni, ha alle spalle due mandati nel Consiglio della Circoscrizione 3, tra il 2011 e il 2021.

Nel salutare colleghi e colleghe, ha espresso emozione fortissima per essere consigliere comunale nella città che lo ha accolto 25 anni fa, all’indomani di un drammatico incidente subito per la negligenza di una pubblica amministrazione, incidente che lo ha indotto ad occuparsi della cosa pubblica. Ha espresso la volontà di portare al servizio dei cittadini la propria esperienza politica e professionale, in ambito tecnologico, l’esperienza maturata nell’ambito di FlyTorino e nel consiglio di amministrazione di Atc.

Emozione anche per Emanuele Busconi, 29 anni, fino ad oggi consigliere nella Circoscrizione 3, dove ha ricoperto il ruolo di coordinatore della Commissione Pari opportunità.

Da parte sua, ha affermato di volersi impegnare per dare voce a persone e battaglie che non sempre trovano rappresentanza negli spazi istituzionali, nel segno della giustizia sociale, climatica ma anche della lotta contro il sistema patriarcale, dell’antirazzismo, del contrasto alle discriminazioni verso persone con disabilità o di stampo omolesbobiatransfobico.