Al via la tredicesima edizione del progetto Spazio Portici - Percorsi Creativi

Fondazione Contrada Torino Onlus annuncia l’apertura della tredicesima edizione del progetto Spazio Portici - Percorsi Creativi, dedicato alla valorizzazione dei 12 chilometri dei portici di Torino realizzato con il sostegno della Città di Torino e Torino Creativa. Questa nuova iniziativa artistica grazie alla proficua e prestigiosa collaborazione con Graphic Days®, si presenta sotto una luce innovativa grazie alla mostra di Poster Art “Le fake news di Pandemonio".

A partire dal 16 settembre, i due isolati di Corso San Martino, tra Piazza XVIII Dicembre e via Juvarra, ospitano una nuova esperienza visiva che trasforma la passerella porticata in una galleria a cielo aperto. Grazie alla collaborazione delle proprietà immobiliari, questo percorso significativo di arcate si arricchisce con un progetto che invita a riflettere su tematiche rilevanti e stimolanti per tutte le fasce d’età e le classi sociali.

La mostra "Le fake news di Pandemonio" offre, infatti, una provocatoria e affascinante esplorazione del fenomeno delle fake news. Attraverso 11 poster realizzati ad hoc, viene messo in luce come le bufale abbiano influenzato la società nel corso della storia, alimentando la disinformazione e il pregiudizio.

Con "Le fake news di Pandemonio", Print Club Torino esplora le dinamiche storiche e contemporanee, offrendo un'interpretazione visiva del loro ruolo nel plasmare l'opinione pubblica. Le fake news non sono una novità dei nostri giorni: dal presunto tradimento di Pausania nell'antica Grecia, alla falsa morte di Napoleone nel 1814, fino alla celebre truffa della Luna pubblicata dal Sun del New York Times, queste notizie infondate hanno sempre avuto un impatto significativo.

"La scelta del tema di questa mostra nasce dalla volontà di riflettere sul potenziale degli strumenti di comunicazione in relazione a un fenomeno, quello delle fake news, da sempre presente ma che ha assunto un ruolo ancor più incisivo negli anni recenti”. Spiegano i direttori artistici di Graphic Days® Ilaria Reposo e Fabio Guida. “Abbiamo applicato il concetto di fake news ad alcune questioni sociali, lasciando massima libertà alle agenzie di scegliere sia la tematica che il taglio di comunicazione da adottare. Il risultato sono 11 poster che spaziano dall'ambiente, al ruolo della donna nella chiesa, alle teorie del complotto e del controllo governativo e che speriamo colpiscano l'attenzione delle persone e facciano riflettere sui reali pericoli della disinformazione attivando un approccio più critico."

L'iniziativa, parte dell’edizione 2023-2024 del progetto Pandemonio, è realizzata con il supporto di 10 agenzie di comunicazione torinesi e coinvolge studenti, studentesse e giovani professionistə nella creazione e produzione dei poster in serigrafia a due colori.

Spazio Portici - Percorsi Creativi è un progetto di Fondazione Contrada Torino Onlus, realizzato con il sostegno della Città di Torino e Torino Creativa. L’architetto Germano Tagliasacchi, direttore di Fondazione Contrada Torino Onlus, afferma "Il progetto di Corso San Martino rappresenta una straordinaria opportunità per dare voce alla creatività giovanile e, al contempo, per rivalutare una porzione significativa delle arcate torinesi. Attraverso l'arte e l'innovazione, trasformiamo questi spazi pubblici in luoghi di incontro e riflessione, in cui la bellezza e la funzionalità si intrecciano per arricchire il tessuto urbano e coinvolgere i cittadini in un'esperienza culturale unica. La nostra missione è quella di rendere ogni angolo della città un palcoscenico di creatività e partecipazione”.

A partire dal 2020 gli happening artistici ideati all’interno del progetto Portici Creativi - Percorsi Creativi, hanno trovato collocazione in via Po (street art), via Nizza (video & sound art - in corso), Corso San Martino (poster art), Piazza Vittorio (allestimento di 3 percorsi di giovani curatori e curatrici).