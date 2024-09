Hot Wheels Monster Trucks Live: il nuovo show Glow-N-Fire arriva all'Inalpi Arena

Dopo il successo di Glow Party, Hot Wheels Monster Trucks Live™ è entusiasta di annunciare il nuovo show per il 2025: Glow-N-Fire.

Lo spettacolo dal vivo che porta in scena i famosi veicoli Monster Truck ispirati ai giocattoli Hot Wheels arriva anche in Italia, all’Inalpi Arena di Torino, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025.

Questa nuova ed entusiasmante esperienza sarà caratterizzata dallo stesso livello di divertimento e adrenalina che i fan si aspettano, ma con un tocco di fuoco in più.

Lasciatevi stupire da veicoli che si lanciano in voli mozzafiato, atterrano su enormi rampe e affrontano ostacoli costruiti appositamente per esaltare le loro prestazioni.

Preparatevi a più calore e azione, mentre continuiamo a portare il più grande spettacolo di Monster Truck.



A partire dalle ore 11:00 di mercoledì 18 settembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 11:00 di giovedì 19 settembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.