Venerdì 20 settembre Voxonus Festival saluta l'estate saluzzese con lo "Stabat Mater" di Pergolesi alla Croce Nera di Saluzzo

Venerdì 20 settembre, alle 21.15, il Voxonus Festival presenterà nella cornice della chiesa della Croce Nera di Saluzzo il concerto "Stabat Mater" di Giovanni Battista Pergolesi, eseguito dal Voxonus Ensemble insieme alle voci del soprano Valeria La Grotta e del mezzosoprano Ilaria Ribezzi. Il programma si inserisce all'interno della programmazione tematica de "I concetti della Croce Nera" volti alla promozione della musica nel circuito culturale saluzzese.

IL PROGRAMMA

Lo "Stabat Mater" di Giovanni Battista Pergolesi è una pietra miliare del genere sacro. Lo è per la sua straordinaria composizione e la profonda spiritualità che trasmette. Scritta nei suoi ultimi mesi di vita, insieme a un Salve Regina, quest'opera per soprano, contralto, archi e basso continuo è ammirata come una delle più sublimi della storia. La Sequenza fu commissionata dalla confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo per la liturgia della Settimana Santa, in sostituzione di una precedente composizione di Alessandro Scarlatti. Secondo la leggenda, Pergolesi ne completò la stesura il giorno della sua morte, ipotesi sostenuta dalla scritta in calce 'Finis Laus Deo'. Il Voxonus Festival presenta questa opera in una versione che mette in luce le voci e gli strumenti, prestando particolare attenzione alle sedi concertistiche, tra cui la Croce Nera.

«Il Festival sta riscuotendo un grande successo, sia per l'entusiasmo del pubblico che per la partecipazione sempre più ampia. Dopo esperienze importanti come quelle a Savona e Genova, Voxonus torna a Saluzzo, una location che si conferma vincente dal 2023 – afferma il direttore artistico e presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona Claudio Gilio – Questo affascinante contesto storico e culturale continua a rafforzare il nostro impegno per la promozione musicale e la valorizzazione del territorio e lo fa peraltro in sinergia con la Fondazione Scuola APM. Attraverso i concerti nella Croce Nera ci impegniamo a offrire al pubblico nuove esperienze musicali, consolidando così la vocazione musicale di Saluzzo nel Nord Ovest».

Il Voxonus Festival 2024 è supportato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte e dalle Fondazioni CRT e CRC. "I Concerti della Croce Nera" sono realizzati in collaborazione con l'Associazione Collegium Artium, la Fondazione Scuola di APM, Rotary Club Saluzzo e Rotaract Club Monviso e hanno il patrocinio del Comune di Saluzzo e Terres Monviso.

LA LOCATION

Il Festival si svolge in location suggestive, tra cui la storica chiesa della Croce Nera a Saluzzo, riscoperta dall'Orchestra Sinfonica di Savona nel 2023. Costruita dall'architetto Marco Ludovico Guarini nel 1761 sul sito di un antico oratorio del 1480, la chiesa è dedicata a San Giovanni Battista Decollato e gestita dall'Associazione Collegium Artium.

INFO E PRENOTAZIONI

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito su prenotazione al numero 340.6172142 (WhatsApp).

Il concerto seguente a Saluzzo si terrà venerdì 4 ottobre vedrà in scena il programma "Mozart Flute Quartet".

Al termine di ogni evento seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni, scrivere a info@orchestrasavona.it