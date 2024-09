TS Wow, la serata di Torino Spettacoli per vivere il teatro “dal di dentro”: venerdì 20 settembre le novità del 2024/25

Sedersi in mezzo al pubblico, come insegnava Germana Erba. E' questo il senso della serata TS Wow, in scena venerdì sera, 20 settembre, al teatro Erba. Un momento di incontro e di confronto con il pubblico, di fedelissimi, di Torino Spettacoli, ma anche un'occasione per parlare di teatro, della nuova stagione, della compagnia e delle nuove produzioni.

Mesturino: "prosegue il viaggio 'di respiro'"

Padrona di casa sarà Irene Mesturino, che a Torino Oggi racconta: "Ho visto che a Torino e in giro per tutta Italia la prossima stagione teatrale sarà molto viva e vitale e declinata in mille possibilità. Questo è ottimo per la salute dei teatri. Per Torino Spettacoli sarà una stagione che prosegue il viaggio 'di respiro' potenziato da qualche anno a questa parte".

Cosa dobbiamo aspettarci? "Il patrimonio classico antico che diventa bagaglio dell’uomo moderno con il 26° Festival di cultura classica, i Gialli di qualità da Guinness e i nuovi, il Teatro Attualità, la Grande Prosa e i momenti comicissimi perché 'Ridere fa bene' e perché, lo diceva ricordando Sacha Guitry il pioniere Giuseppe Erba: la leggerezza è l'inizio della saggezza".

E la serata Wow? "Il senso è quello che dava Germana (Erba), che ha insegnato a tutta la squadra di Torino Spettacoli a sedersi spesso in mezzo al pubblico. Condividere i progetti con gli spettatori li rende ancora più veri perché liberati dall’autoreferenzialità e più belli. Ci si critica, ci si lusinga, si percorre la strada della stagione insieme".

Il TS Wow

Al centro di TS Wow ci sono le "chiacchiere", ovvero un format che Irene Mesturino incarna da sempre, in radio, su web, su carta, in podcast e, naturalmente, in camerino, nei foyer… da quando inventò, quasi tre decenni fa, la prima conferenza stampa-spettacolo serale al Teatro Alfieri di Torino. Artisti e operatori della comunicazione furono piacevolmente sorpresi dalla formula e dall'orario e la adottarono con piacere.

Le serate TS WOW sono nate invece la scorsa stagione, traendo il loro nome da una serie di iniziative promozionali di successo battezzate così da una giovane spettatrice, Sofia. L’ispirazione sottesa è quella - cara di nuovo a Germana Erba - del "teatro dal di dentro" per significare il voler far vivere al pubblico anche i processi costruttivi dello spettacolo.

Il programma del 20 settembre

Quello del 20 settembre, con la conduzione di Girolamo Angione insieme a Elia Tedesco, è un TS WOW per raccontare gli allestimenti che Torino Spettacoli propone per la stagione in arrivo e gli eventi programmati al Teatro Erba con un’apertura in progress. Ma è anche un momento per condividere proposte di altre realtà culturali secondo un bel programma di “chiacchiere” per condividere idee, segnalare appuntamenti, progetti e fatti culturali.

Un focus speciale sarà dedicato a Verso l’ora zero di Agatha Christie, il nuovo giallo prodotto da Torino Spettacoli che debutterà in prima nazionale al Teatro Gioiello per la stagione della FDF. Un’occasione per chiacchierare con il regista, con i Beniamini e con tutto lo staff, così come con artisti, ospiti e spettatori.