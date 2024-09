Nichelino, finto tecnico del gas raggira e deruba una persona anziana

Ancora un caso di truffa ai danni di una persona anziana nella zona sud di Torino. Vittima, in questa occasione, un anziano pensionato di Nichelino.

200 euro tra oro e preziosi

L'85enne è stato raggirato da un finto tecnico del gas, che due giorni fa è riuscito a farsi aprire la porta di casa, con la scusa di dover fare un controllo all'impianto, visto che era stata segnalata una perdita in zona. Con una scusa ha distratto l'anziano, portandogli via circa 200 euro tra oro e preziosi, dopo avergli detto di tirarli fuori dal cassetto dove erano custoditi perché "l'intervento potrebbe anche rovinare gli oggetti di valore".

Ora indagano i carabinieri

In pochi istanti poi si è dileguato e quando il pensionato 85enne si è accorto che gli ori non erano più in casa, ha capito di essere stato truffato dal finto tecnico del gas e ha chiamato i carabinieri. Ora i militari dell'Arma stanno cercando di capire se l'autore sia già stato protagonista di episodi simili in zona.