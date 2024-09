Incontro tra musiche e intelligenze: a Torino le "Narrazioni Parallele" con "Boosta" dei Subsonica

Un incontro tra musiche e intelligenze: si potrebbe riassumere in questo modo "Narrazioni Parallele", la nuova iniziativa dell'Associazione Lucas a cavallo tra sperimentazione e performance.

Il contributo di Boosta

Il progetto, infatti, unisce diverse e prestigiose realtà musicali e non solo del territorio come l'Accademia Corale Stefano Tempia, la Filarmonica Teatro Regio di Torino e l'associazione Cultura e Salute seguendo due diversi filoni; a dare il suo contributo ci sarà anche "Boosta", al secolo Davide Dileo, tastierista dei Subsonica.

Call per i giovani compositori under 35

Il primo filone, ribattezzato "Narrazione - contemporaneità", prevede una "call for composers" con l'intenzione di coinvolgere giovani compositori e musicisti under 35 in un percorso di mentoring da parte di professionisti come lo stesso Boosta, il docente di musica elettronica del Conservatorio Stefano Bassanese e la violinista della Filarmonica Paola Perardi. I 2 progetti giudicati più interessanti avranno l'opportunità di esibirsi in un festival programmato per il 2025 e il 2026.

I concerti alla biblioteca Calvino

Il secondo, ribattezzato "Narrazione - partecipazione", prevede una serie di concerti molto particolari in programma nei prossimi mesi presso la Biblioteca Civica "Italo Calvino" di lungo Dora Agrigento 94: insieme alle esibizioni in grado di unire differenti generi musicali, infatti, il pubblico verrà invitato ad esprimere le sensazioni generate dal concerto; le stesse, grazie alla collaborazione del corso in Ingegneria del Cinema del Politecnico, verranno rielaborate attraverso l'intelligenza artificiale per la realizzazione di appositi video da proiettare durante i festival 2025 e 2026.

Sabato l'anteprima al Teatro Juvarra

Sabato 21 settembre, al Teatro Juvarra, è in programma l'anteprima con il "Concerto Parallelo" (ore 21, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria): in quell'occasione, Boosta, la Filarmonica e la Corale saranno protagonisti di una performance davvero unica.

"Abbiamo - hanno dichiarato Roberto Beccaria e Claudia Lupo di Lucas - portato a bordo i protagonisti della cultura e dell'innovazione immaginando la prima in un modo diverso, valorizzando la connessione tra la musica e il linguaggio come stimolo verso la memoria".