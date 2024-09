FILM - Campo di battaglia, la Prima guerra Mondiale in un ospedale militare per raccontare l'assurdità di tutti i conflitti

Nel bel mezzo della Prima guerra mondiale, Stefano e Giulio sono due amici d'infanzia ed entrambi sono ufficiali medici nel medesimo ospedale militare. Oltre che dall'attrazione per la stessa donna, i due sono divisi da due visioni profondamente diverse della loro disciplina. Quando uno dei due, in gran segreto, inizia a peggiorare le condizioni dei feriti più gravi per evitare di rimandarli al fronte, dove l'unico destino possibile è la morte, si accende tra i due una complessa competizione.