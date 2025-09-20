Negozi e ristoranti da incubo tra San Salvario e Lingotto: tre attività sospese e multe per oltre 61mila euro

Giro di vite, giovedì pomeriggio, nella zona di Barriera Nizza (San Salvario e Lingotto, in particolare) attraverso un controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” coordinato dalla Polizia di Stato congiuntamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dell’ASL-Spresal, dell’ ASL-SIAN e dell’Ispettorato del Lavoro.

Cinque gli esercizi commerciali controllati, con multe che arriva a superare i 61mila euro (61374 per la precisione).

In particolare, in una pizzeria kebab in zona Lingotto, personale dell’Asl ha accertato la mancanza di requisiti igienico sanitari, disponendo la sospensione dell’attività. Sono stati distrutti anche 24 chili di alimenti; personale dell’Ispettorato del Lavoro ha poi riscontrato la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto e diverse violazioni relative alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. In tutto, le multe sono arrivate a superare i 21500 euro, cui se ne sono aggiunti altre 3000 da parte della Polizia Municipale.

In via Genova, personale dell’Asl ha sospeso l'attività di un negozio che non aveva rispettato le procedure di controllo HACCP, con sanzioni per 2000 euro. Anche qui è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto e la mancanza dell’autorizzazione per l’installazione di impianto di video sorveglianza, per un totale di 2337 euro. Altre sanzioni amministrative, per oltre 1100 euro, sono state elevate dalla Polizia Municipale, che ha proceduto alla rimozione di un dehors installato abusivamente.

Altre sanzioni per oltre 25mila euro sono, invece, state elevate dalla Polizia Locale nei confronti del titolare di un ristorante etnico di via Berhollet, con contestuale sospensione dell’attività.

Altri due esercizi di vicinato sono stati sanzionati per oltre 5000 euro per alcune violazioni di natura amministrativa, quali la mancata esposizione dei prezzi e dell’orario di apertura.

Infine, il personale di Polizia ha adottato due ordini di allontanamento nei confronti di altrettante persone dal comportamento molesto e aggressivo che stazionavano nel quadrilatero San Salvario,