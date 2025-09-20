Ruba in un negozio di casalinghi e la commessa chiede aiuto alla Polizia: arrestato un uomo con 4 set di coltelli

Un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia stradale dopo aver messo a segno un furto ai danni di un negozio di casalinghi nel centro di Torino, poco distante da via Cernaia. I poliziotti stavano passando in una strada vicina quando hanno notato la commessa della rivendita uscire in strada e cercare di fermare un uomo che stava scappando.

Subito si sono messi al suo inseguimento, riuscendo a fermarlo a poca distanza: il ladro aveva con sé quattro set di coltelli appena rubati dal negozio, del valore di 120 euro circa.

Dagli accertamenti si è scoperto che il malvivente aveva già diversi precedenti penali e di polizia a suo carico. E non solo: era anche sottoposto alla misura del braccialetto elettronico, a seguito di un episodio di violenza nei confronti di una donna. Inoltre, su di lui, pendeva anche un divieto di dimora nel Comune di Torino disposto dal Questore.

Considerati i fatti e le violazioni commesse, l'uomo è stato arrestato.