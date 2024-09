A Nichelino riprendono i lavori di ampliamento del cimitero

In questo mese di settembre sono ripresi i lavori di ampliamento e ripristino al cimitero di Nichelino. "Grazie ad una variazione di bilancio, siamo riusciti a reperire risorse per proseguire con la manutenzione della parte più vecchia del camposanto ma non solo", ha dichiarato la vice sindaca e assessore ai Servizi demografici Carmen Bonino.

Saranno costruiti 440 loculi

"Ci occuperemo anche delle altre aree che necessitano di interventi del verde, degli ulteriori ampliamenti al Campo 12 e di alcuni interventi di riqualificazione", ha aggiunto Bonino. Il Campo 12 vedrà la costruzione di ulteriori 440 loculi che andranno ad aggiungersi alle oltre 250 cellette cinerarie realizzate nel maggio dello scorso anno a completare così gli interventi di ampliamento.

Lavori di ripristino sono previsti per il Campo Infanti e proseguiranno le operazioni di manutenzione alle guaine dei cornicioni. L'area prospiciente l'ingresso della parte vecchia era già stata interessata dal taglio di alcuni cipressi.

Piantumazione di nuovi alberi

Con i nuovi fondi partirà il progetto di riqualifica, col quale saranno piantumati nuovi alberi. "Sarà restaurata anche l'area dedicata ai caduti e saranno realizzati due cippi in memoria dei morti per il Covid - ha aggiunto Carmen Bonino - e di quanti, durante il periodo di quarantena, ci hanno lasciati senza la possibilità di ricevere il giusto commiato da amici e parenti".