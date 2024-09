Caos di auto in via Palmieri e via Collegno: "Basta pedonalizzazione, bastava il divieto durante l'orario scolastico"

Nella zona di via Palmieri e via Collegno le auto vengono lasciate dove possibile, per portare i figli a scuola

"Ecco l'effetto pedonalizzazione di Via Palmieri e via Collegno nei pressi del IC Montalcini". Con queste parole il Comitato di circoscrizione 3 vuole riaccendere i riflettori sul provvedimento che sta interessando la zona a pochi passi da corso Francia.E lo fa con un video piuttosto esaustivo: nel giro di pochi metri quadri, un semplice incrocio di strade, si possono vedere auto parcheggiate sui marciapiedi e in doppia fila su via Avigliana ("rimasta l'unica via transitabile per uscire dal dedalo della scuola con costrizione di confluire su via Principi d'Acaja come unica via d uscita: imbottigliamento garantito!", commentano) e abusivamente su via Collegno.Si possono vedere anche auto sulle strisce pedonali, oppure infilate "di punta" in spazi che altrimenti non permetterebbero la sosta di una vettura. Insomma, un certo caos, nelle ore incui le famiglie portano i piccoli a scuola.

"Abbiamo disincentivato l'utilizzo dell'auto? - si chiedono con sarcasmo i membri del Comitato -. Sarebbe diminuito il traffico e lo smog? Sarebbe aumentata la sicurezza dei nostri bambini?". E concludono: "Chiediamo la rimozione immediata delle transenne, il ripristino dei parcheggi su via Collegno e via Palmieri, il ripristino del divieto di transito nelle vie in orario scolastico : funzionava benissimo".

"Serve una vostra presa di coscienza del forte disagio arrecato a noi cittadini contribuenti finanziatori della zona blu e votanti".