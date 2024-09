La Digos sigilla l'aula del Politecnico occupata dai Pro Palestina

Nella mattina di oggi, martedì 24 settembre, gli agenti della Digos di Torino, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, su richiesta dell'autorità giudiziaria, hanno posto i sigilli e hanno sequestrato la 'Saletta Det', del Dipartimento Elettronica Telecomunicazioni, del Politecnico, che era stata occupata nel giugno scorso dagli studenti del collettivo Cambiare Rotta, durante le proteste Pro Palestina.

Le parole del rettore Corgnati

"Abbiamo ricevuto questa mattina la notifica dell'autorità giudiziaria - spiega il rettore Stefano Corgnati - Il senato accademico da sempre ha richiamato la legalità per quanto riguarda gli spazi in ateneo, che possono essere richiesti liberamente dagli studenti seguendo le procedure e non illegalmente". Il rettore, nei mesi scorsi, aveva più volte rivendicato il ruolo del Politecnico nel garantire una coesistenza pacifica e democratica a tutti gli studenti. La protesta, durata 55 giorni, era terminata a luglio.

In quel periodo era stata occupata una parte del Politecnico: due sale, l'aula magna e il cortile interno. Solo la Saletta Det era rimasta sotto l'autogestione degli occupanti, fino a questa mattina. L'ateneo aveva anche presentato diverse denunce, tra cui una per l'effrazione, avvenuta a maggio, con rottura dei motorini del portone di un ingresso laterale. Si erano registrati anche imbrattamenti e danneggiamenti.

Il commento degli studenti

"Troviamo che sia una mossa politica e non dettata da motivazioni di minaccia alla sicurezza - dicono gli studenti - e troviamo singolare il tempismo: al secondo giorno di lezioni quando avrebbero potuto farlo durante tutto il mese di agosto, per creare ancora più spaccatura all'interno dell'università".